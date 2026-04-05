Титульный бой Вана и Тайры перенесен на UFC 328. Джошуа получил травму
UFC перенес титульный поединок.
Поединок Джошуа Вана и Тацуро Тайры, который должен был состояться 12 апреля на UFC 327, перенесен в связи с травмой чемпиона.
UFC объявили, что бой пройдет 10 мая в карде турнира в Ньюарке, который возглавит поединок Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем