Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу в Австралии
Тим Цзю победил Дениса Нуржу.
Утром 5 апреля в австралийском городе Вуллонгонг прошел боксерский турнир, который возглавил 10-раундовый бой между Тимофеем Цзю (27-3) и албанцем Денисом Нуржей (20-1).
Цзю победил Нуржу единогласным решением судей с одинаковым счетом 100-88 на всех карточках и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. В четвертом раунде Цзю отправил Нуржу в нокдаун, а в восьмом с албанца сняли балл за удержание перчаток.
Для Цзю это вторая победа подряд. Ранее в декабре 2025-го он победил Энтони Веласкеса решением судей. Ожидается, что следующий бой Цзю проведет летом против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Эррола Спенса.
Теренс Кроуфорд: «Я хотел подраться с Тимом Цзю, но его команда отказалась»
Опубликовал: Денис Дорофеев
Источник: Спортс
Почему Тимофей с Денисом дерутся в Австралии, а не в Бутово?
🤣
потому что в Бутово дерутся Улугбек и Баходир...
Сейчас по классике: поколотил мешка, и начнётся что-то типа: "Кроуфорд сбежал на пенсию, чтобы не ощущать боли от встречи со мной".
как всегда, лупит мешков в Австралии, но стоит приехать в США и снова отлетит от более-менее приличного боксера
Мешок поколотил мешка вот жто новость!👍
Мололец парняга. Видать когда дюлей втащили спустили на землю-Сделал выводы. Поднялся и идет дальше! Удачи !!!
Куда он дальше идёт? Он посредственность. Никакущий боксёр. Ему подбирают мешков. Ни одного соперника достойного
Надо ещё постараться найти "мешка" с рекордом 20-1
А чего Спенс уже 2,5 года не выходит на ринг??
а как покидает крышу судейскую в Австралии .так обсерается .
