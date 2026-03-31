Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»

Хельвани считает, что следующим соперником Волкановски станет Евлоев.

Журналист Ариэль Хельвани считает, что следующим соперником Александра Волкановски станет Мовсар Евлоев .

«Насколько я понимаю, UFC идут в направлении Мовсара. Планируется его бой с Александром Волкановски. Это то, что я слышал, и это правильный шаг», – сказал Хельвани.

Напомним, Волкановски – чемпион полулегкого дивизиона UFC. Евлоев – первый номер рейтинга.

