  Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»
Ариэль Хельвани: «Слышал, что UFC планируют бой Волкановски и Евлоева. Это правильное решение»

Журналист Ариэль Хельвани считает, что следующим соперником Александра Волкановски станет Мовсар Евлоев.

«Насколько я понимаю, UFC идут в направлении Мовсара. Планируется его бой с Александром Волкановски. Это то, что я слышал, и это правильный шаг», – сказал Хельвани.

Напомним, Волкановски – чемпион полулегкого дивизиона UFC. Евлоев – первый номер рейтинга.

Волкановски настаивает на поединке с Евлоевым: «Не знаю, сколько раз я еще могу лишаться боя с первым претендентом. Мы идем вразрез со всем, что всегда было сутью боевых искусств»

Евлоев – Волкановски: «Чемп, мы подеремся. Не беспокойся об этом шуме»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
Мовсар будет новым обладателем пояса, к гадалке не ходи
А третьего боя с Лопесом не будет?
