Харрисон – о позиции Раузи, что ее бой с Карано – лучший в истории женских MMA: «Сколько лет Джине? Она не билась 17 лет. Ронда, заткнись»

Боец UFC Кайла Харрисон жестко ответила Ронде Раузи по поводу ее боя с Джиной Карано.

«Раузи считает свой бой с Карано лучшим в истории женским поединком? Сколько лет Джине? Она не билась 17 лет. Ронда, заткнись», – сказала Харрисон.

Напомним, 39-летняя Раузи подерется с 43-летней Карано 16 мая в Лос-Анджелесе.

Секс-символы ММА подерутся на турнире для Netflix. Где пропадали Раузи и Карано?

Дебютный турнир лиги Джейка Пола – с Нганну, Раузи и Диазом в карде и трансляцией на Netflix