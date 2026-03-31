Харрисон – о позиции Раузи, что ее бой с Карано – лучший в истории женских MMA: «Сколько лет Джине? Она не билась 17 лет. Ронда, заткнись»
Боец UFC Кайла Харрисон жестко ответила Ронде Раузи по поводу ее боя с Джиной Карано.
«Раузи считает свой бой с Карано лучшим в истории женским поединком? Сколько лет Джине? Она не билась 17 лет. Ронда, заткнись», – сказала Харрисон.
Напомним, 39-летняя Раузи подерется с 43-летней Карано 16 мая в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Чисто по именам лучший в истории - Шевченко vs Аманда
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем