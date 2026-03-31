Диаз отказался от боя с Конором в UFC: «Мне интересно драться с лучшими из лучших. Макгрегор великолепен, но у меня нет планов убить его, когда он хромой на одну ногу»
Нейт Диаз заявил, что UFC предлагали ему бой с Конором.
«UFC хотели, чтобы я дрался с Конором Макгрегором прямо сейчас. Я хочу бой с Чарльзом Оливейрой.
Мне интересно драться с лучшими из лучших. Конор великолепен, но у меня нет планов убить его, когда он хромой на одну ногу», – сказал Диаз.
Напомним, Диаз и Макгрегор дрались дважды: в марте 2016-го победил Нейт, а августе того же года Конор взял реванш.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Theo Von
не факт, что ты его одолеешь
Оливейру не факт, но возможно. Макгрегора переехал бы.
То ли дело подраться с Майком Перри, который уже давно перестал быть бойцом ММА, а переквалифицировался в бойца на голых кулаках, где, в целом, преуспел. Вспомнилась новость про отказ Нейта от роли в кино, которая досталась Макгрегору. Типа, мне предлагали, но играть в одном фильме с типом, снимавшимся в "Горбатой горе" - не пацанский движ. Вот только вряд ли предлагали , как и бой с ирландцем. Да и поводу шансов, все, мягко говоря очень спорно, если вспомнить как выглядел Нейт в своих последних боях в UFC. В чем точно нельзя сомневаться, так это том, что против Оливейры шансов там нет даже дожиь до финала, просто хвастовство и попытка хайпануть
Остатки былой роскоши.
