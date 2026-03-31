Диаз отказался от боя с Конором в UFC: «Мне интересно драться с лучшими из лучших. Макгрегор великолепен, но у меня нет планов убить его, когда он хромой на одну ногу»

Нейт Диаз заявил, что UFC предлагали ему бой с Конором Макгрегором .

«UFC хотели, чтобы я дрался с Конором Макгрегором прямо сейчас. Я хочу бой с Чарльзом Оливейрой.

Мне интересно драться с лучшими из лучших. Конор великолепен, но у меня нет планов убить его, когда он хромой на одну ногу», – сказал Диаз.

Напомним, Диаз и Макгрегор дрались дважды: в марте 2016-го победил Нейт, а августе того же года Конор взял реванш.

