Боец PRIME Майданчук обвинил лигу в невыплате гонорара: «Вместо того, чтобы жить дальше, я вынужден унижаться: писать в личку, ждать неделями, а потом публично просить то, что мне уже давно должны»

Боец PRIME FL Иван Майданчук обвинил лигу в невыплате гонорара.

«14 февраля я вышел в клетку на турнире PRIME. За 21 рабочий день по документам мне должны были перевести гонорар. Сегодня 30 марта – я не получил ни копейки. Я выполнил работу. Рисковал здоровьем. Сделал все, что обещал. А теперь вместо того, чтобы жить дальше, я вынужден унижаться: писать в личку, ждать неделями, а потом публично просить то, что мне уже давно должны.

Почему я, боец, должен бегать за организаторами? Почему я должен напоминать, что у меня квартплата, семья, обычная человеческая жизнь?

Вы, лига PRIME, берете деньги со зрителей, продаете рекламу, получаете репутацию. А мой гонорар становится для вас последней строкой.

Сначала мне отвечали: «Деньги не пришли от спонсоров, ждите». Потом перестали отвечать совсем. Мои сообщения игнорируют больше двух недель.

Я не ваш бизнес-партнер, чтобы делить с вами риски. Вы просрочили больше чем на месяц и даже не нашли слов сказать: «Извини, задерживаем». Вы просто пропали», – написал Майданчук в соцсетях.

