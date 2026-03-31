Кремлев хочет провести поединок Бивола и Бетербиева в Москве: «Можно планировать в конце года. Им предстоит провести по одному промежуточному бою до очной встречи»
Президент IBA Умар Кремлев хочет провести бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в Москве.
«IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксеры в мире, поединок которых – событие глобального масштаба. Однако им еще предстоит провести по одному промежуточному бою до очной встречи. После этого, уже в конце года, можно будет предметно планировать и организовывать их третий бой.
Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Считаю, что сегодня проведение такого поединка выглядит вполне реалистично. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва – самая подходящая и безопасная площадка для события такого масштаба. Здесь действительно можно все организовать на высочайшем уровне», – сказал Кремлев.
Напомним, Бетербиев победил Бивола раздельным решением в октябре 2024-го. В феврале 2025-го Дмитрий взял реванш.
