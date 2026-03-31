Менеджер Бивола: «Планируется, что на кону боя с Эйфертом будут все пояса Дмитрия»
Бивол может провести защиту всех поясов в бою с Эйфертом.
Менеджер Вадим Корнилов полагает, что Бивол проведет защиту всех поясов в бою с Эйфертом.
«Планируется, что все пояса будут на кону боя с Эйфертом. Это тоже важный момент, что все-таки большие бои за крупные пояса возвращаются в Россию. Это очень важно», – сказал Корнилов.
Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут бой 30 мая в Екатеринбурге.
Россиянин владеет поясами полутяжелого веса WBA, IBF и WBO.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А в контракте разве это не прописывается?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем