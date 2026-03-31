  • О’Мэлли – о Царукяне: «Арман становится легендой. Мы никогда раньше не видели ничего подобного»
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли впечатлен успехами Армана Царукяна.

«Арман становится легендой. Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Боец UFC участвует в других соревнованиях и с каждым днем становится все больше обсуждаемым. Арман хочет драться, но просто не может найти соперника. Он хочет стать чемпионом UFC, но становится легендой даже за пределами промоушена. Смотреть на это по-настоящему круто и весело», – сказал О’Мэлли.

Царукян не выступал в UFC с ноября, когда досрочно победил Дэна Хукера. После этого Арман выиграл две схватки по вольной борьбе и четыре поединка по грэпплингу.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
