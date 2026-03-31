Федор Емельяненко: «Есть мысли выступить на чемпионате России по боевому самбо в 2027-м»

Федор Емельяненко планирует выступить на чемпионате России по боевому самбо в 2027 году.

«Есть мысли выступить на чемпионате России по боевому самбо. После 50 лет. Хочется побиться чуть-чуть с нашими ребятами-самбистами.

Бой с Мирко Филиповичем? У меня пока нет новостей, ждем. В ближайшее время поеду в Сербию, там будет диалог с организаторами, будет ясно, как идет подготовка к нашему поединку. На данный момент они прислали письмо о намерениях – что все хорошо, дайте еще немного времени. Есть тревога, что бой сорвется. В тех организациях, в которых я выступал, было по-другому», – сказал Емельяненко.

Отметим, Емельяненко в сентябре исполнится 50 лет.

