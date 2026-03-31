Топурия – о детстве в Грузии: «В школе я боялся, что старшие ребята заберут деньги на перемене или будут издеваться»

Чемпион UFC Илия Топурия рассказал о сложном детстве в Грузии.

«Мы жили в Грузии, я учился там в школе. Любой, кто знает культуру нашей страны, в курсе, что это тяжело. Постоянно происходят ситуации, в которых нужно постоять за себя. Дети не знают, что правильно, а что – нет. Как защитить себя, к кому обратиться? Для меня это было сложно, ведь я не любил конфликты на улице, но обожал спорт.

Многие люди могут подумать из-за стереотипа о боевых искусствах и ММА, что бойцы всегда агрессивные. Но со мной все иначе. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, в которых мне было страшно. Я боялся, что старшие ребята заберут у меня деньги на перемене или будут издеваться.

Если ты влюблен в одноклассницу, этот страх порождает чувство неполноценности. Все это вызывает грусть внутри, а потом ее ощущают другие люди. Тебе кажется, что ты слаб и не можешь за себя постоять», – сказал Топурия.

Топурия родился в Германии. В семь лет его семья вернулась в Грузию. В 15 лет Илия переехал в Испанию.

