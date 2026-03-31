Царукян – о Холлоуэе: «Нулевой уровень борьбы. Макс занимается этим видом спорта уже около 20 лет, но не может защититься даже от Оливейры»
Арман Царукян раскритиковал уровень борьбы Макса Холлоуэя.
Арман Царукян раскритиковал уровень борьбы Макса Холлоуэя.
«Как вообще можно не уметь бороться? Нулевой уровень борьбы. Макс занимается этим видом спорта уже около 20 лет, но не может защититься даже от Чарльза Оливейры», – сказал Царукян.
Напомним, Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей на UFC 326.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
Даже от Оливейры))))ты сам еле спасся и еще раз дать вам бой на земле ниче не сделаешь ты с ним точно
Даже от Оливейры))))ты сам еле спасся и еще раз дать вам бой на земле ниче не сделаешь ты с ним точно
не мараси
Даже от Оливейры))))ты сам еле спасся и еще раз дать вам бой на земле ниче не сделаешь ты с ним точно
где ты увидел тэйкдаун от оливьеры? ты бой смотрел хоть ? в нюансах не разбираешься лучше молчать и слушать тебе. там арман подскользнулся и олевейра взял шею, в конце почти такая же беда, так же и хабиб отдавал шею порье. если не приязнь к человеку без повода, тогда проблема в тебе
