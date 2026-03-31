Царукян – о Холлоуэе: «Нулевой уровень борьбы. Макс занимается этим видом спорта уже около 20 лет, но не может защититься даже от Оливейры»

Арман Царукян раскритиковал уровень борьбы Макса Холлоуэя.

«Как вообще можно не уметь бороться? Нулевой уровень борьбы. Макс занимается этим видом спорта уже около 20 лет, но не может защититься даже от Чарльза Оливейры», – сказал Царукян.

Напомним, Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей на UFC 326.

Арман Царукян: «Выступлю в Белом доме, если Гейджи или Топурия вылетят»

Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»