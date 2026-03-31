Пантожа жалеет, что не продолжил поединок с Ваном: «Вправил руку и подумал: «Боже, зачем я остановил бой? На 99,9% уверен, что победил бы“

Пантожа жалеет, что остановил бой с Ваном.

Бывший чемпион UFC Алешандре Пантожа жалеет, что остановил бой с Джошуа Ваном .

«Если бы я попытался продолжить бой с вывихнутой рукой, это могло бы привести к еще более серьезным последствиям, и тогда на восстановление ушло бы много времени. Но после сдачи я вправил руку и подумал: «Боже мой, зачем я остановил бой?“

Я абсолютно уверен, что Джошуа так праздновал, потому что не хотел со мной драться. Я на 99,9% знаю, что победил бы Вана», – сказал Пантожа.

Напомним, Пантожа травмировал руку в поединке с Ваном на UFC 323 и не смог продолжить бой.

