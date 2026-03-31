Пайфер не считает, что Адесанье пора уходить из UFC: «У парня была конкурентная драка со мной. Мне 29 лет. Я один из самых жестких ударников в дивизионе»

Джо Пайфер не считает, что Исраэлю Адесанье пора уходить из UFC.

«Победа одного человека – это страдания другого.

Я знаю, что Исраэль принимает реальность. Но все люди, думающие, что ему стоит закончить... им стоит расслабиться. У парня была конкурентная драка со мной. Мне 29 лет.

Я молодой, один из самых жестких ударников в дивизионе. Очень сильный чувак. Адесанья отлично справился. Он выглядел голодным, он хотел быть там. На этом уровне любой может победить», – сказал Пайфер.

Напомним, Пайфер нокаутировал Адесанью в главном событии UFC Fight Night 271.

Пайфер – шестой в обновленном рейтинге среднего дивизиона UFC. Адесанья – девятый

Как же бесит, когда бойцам ММА советуют завершать карьеру