Пэдди Пимблетт: «Я вешу 70 кг всего час или два. В клетку выхожу с весом в 87 кг»
Пимблетт признался, что перед боем сильно набирает вес.
Боец UFC Пэдди Пимблетт признался, что сильно набирает вес перед боем.
«Я вешу 70 кг всего час или два. В клетку я выхожу с весом в 87 кг», – сказал Пимблетт.
Последний бой Пимблетта состоялся в конце января. Пэдди проиграл Джастину Гейджи судейским решением.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
Просто сказать, какой это стресс для организма, значит ничего не сказать.
С Гейджи он был очень сухой, на вид 75-80кг. Ну либо Гейджи 90+ весил, что очень вряд ли
