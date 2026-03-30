Арман Царукян: «Выступлю в Белом доме, если Гейджи или Топурия вылетят»
Боец UFC Арман Царукян считает, что может выступить на турнире в Белом доме.
«Если кто-то вылетит из главного события в Белом доме, то я выступлю там. UFC объявят о моем следующем поединке после боя Топурии и Гейджи. Я буду поддерживать вес на случай, если мне позвонят за несколько дней до боя. Но может случиться еще несколько интересных вещей – и это хорошо», – сказал Царукян.
Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
если бы вдруг славный ветеран гейджи понял, что еще одно поражение нокаутом ему не нужно, надо поберечь здоровье и выходить на заслуженнную пенсию, а титульный шанс предоставить царукяну, то мы бы получили самый интересный бой, который только может предложить сегодняшний легкий вес ufc. но это слишком хорошо чтобы быть правдой.
Дана:🤣🤣🤣
Нет😅
Топурия то точно не вылетит, ему для защиты титула достался самый легкий из возможных вариантов соперник, что Махачев что Царукян куда грознее Гэйджи. А так Топурия наверняка выиграет ветерана, и снова потеряется на год
