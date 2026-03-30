Арман Царукян: «Выступлю в Белом доме, если Гейджи или Топурия вылетят»

Царукян: выступлю в Белом доме, если Гейджи или Топурия вылетят.

Боец UFC Арман Царукян считает, что может выступить на турнире в Белом доме.

«Если кто-то вылетит из главного события в Белом доме, то я выступлю там. UFC объявят о моем следующем поединке после боя Топурии и Гейджи. Я буду поддерживать вес на случай, если мне позвонят за несколько дней до боя. Но может случиться еще несколько интересных вещей – и это хорошо», – сказал Царукян.

Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom 14 июня.

