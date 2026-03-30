Арман Царукян: «Чимаев задушит Стрикленда»
Арман Царукян считает, что Хамзат Чимаев досрочно победит Шона Стрикленда.
«Денек отдохну и вернусь к тренировкам. Ничего не могу поделать, живу этим спортом. Буду помогать Хамзату готовиться к бою. Как он победит Шона? Чимаев задушит Стрикленда», – сказал Царукян.
Напомним, Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом 10 мая в Ньюарке.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
