Арман Царукян: «Чимаев задушит Стрикленда»

Царукян считает, что Чимаев досрочно победит Стрикленда.

Арман Царукян считает, что Хамзат Чимаев досрочно победит Шона Стрикленда.

«Денек отдохну и вернусь к тренировкам. Ничего не могу поделать, живу этим спортом. Буду помогать Хамзату готовиться к бою. Как он победит Шона? Чимаев задушит Стрикленда», – сказал Царукян.

Напомним, Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом 10 мая в Ньюарке.

