0

Арман Царукян: «Чимаев задушит Стрикленда»

Арман Царукян считает, что Хамзат Чимаев досрочно победит Шона Стрикленда.

«Денек отдохну и вернусь к тренировкам. Ничего не могу поделать, живу этим спортом. Буду помогать Хамзату готовиться к бою. Как он победит Шона? Чимаев задушит Стрикленда», – сказал Царукян.

Напомним, Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом 10 мая в Ньюарке.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
logoMMA
logoАрман Царукян
logoUFC
logoШон Стрикленд
logoХамзат Чимаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
