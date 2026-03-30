  • Секундант Яна Хамзин – о совете Петру в бою с Мерабом: «Надо было, мы в Америке дрались, все могло поменяться. Был опыт, когда его засуживали»
Секундант Ильяс Хамзин вспомнил знаменитый совет Петру Яну в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Как отношусь с своему совету Яну? Нормально. Я же его не готовил. Просто от души сказал, по-нашему. Он меня понял, вся Россия и СНГ тоже поняли, что я хотел сказать и что я передал. Я же сначала установку дал. Потом сказал Петру: «Выйди, дай ##### [люлей], забери. Это твое время».

Надо было, мы в Америке дрались, все могло поменяться. Был опыт, когда Петра засуживали. Свое единственное поражение он потерпел от Мераба в первом бою. Безоговорочно. Но мы знаем, в какой форме он был. В остальных поражениях Яна засудили», – сказал Хамзин.

Напомним, Ян победил Двалишвили в поединке за пояс легчайшего веса, состоявшемся в декабре.

Двалишвили – о третьем бое с Яном: «Реалистичный вариант – июль или август»

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Ильяс Хамзин
Это однозначно было лучшем чем, «колено? Да!»
Материалы по теме
Ян предложил Маску потренироваться с ним: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
17 марта, 09:40
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
10 марта, 11:55
Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок»
4 марта, 08:51
