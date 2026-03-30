Секундант Яна Хамзин – о совете Петру в бою с Мерабом: «Надо было, мы в Америке дрались, все могло поменяться. Был опыт, когда его засуживали»

Хамзин вспомнил знаменитый совет Яну в поединке с Двалишвили.

Секундант Ильяс Хамзин вспомнил знаменитый совет Петру Яну в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Как отношусь с своему совету Яну? Нормально. Я же его не готовил. Просто от души сказал, по-нашему. Он меня понял, вся Россия и СНГ тоже поняли, что я хотел сказать и что я передал. Я же сначала установку дал. Потом сказал Петру: «Выйди, дай ##### [люлей], забери. Это твое время».

Надо было, мы в Америке дрались, все могло поменяться. Был опыт, когда Петра засуживали. Свое единственное поражение он потерпел от Мераба в первом бою. Безоговорочно. Но мы знаем, в какой форме он был. В остальных поражениях Яна засудили», – сказал Хамзин.

Напомним, Ян победил Двалишвили в поединке за пояс легчайшего веса, состоявшемся в декабре.

