  • Адесанья – о поражении Пайферу: «Знаю, что моим людям тяжело видеть, как я падаю. Мы поднимемся и вернемся»
Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья прокомментировал поражение в поединке с Джо Пайфером.

«Я знаю, что моим людям тяжело видеть, как я падаю. Честно, мне еще сложнее. Несмотря на это, мы поднимемся и вернемся», – написал Адесанья в соцсетях.

Напомним, Пайфер нокаутировал Адесанью в главном событии UFC Fight Night 271.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Исраэля Адесаньи
