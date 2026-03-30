UFC Fight Night 272: Мойкано против Данкана, Яхьяев – Рибейро, Бекоев – Гор

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night 272, в главном событии которого подерутся бразилец Ренато Мойкано (20-7-1) и шотландец Крис Данкан (15-2).

Главные бои турнира:

● Вирна Яндироба (22-4) – Табата Риччи (12-3);

● Абдул-Рахман Яхьяев (8-0) – Брендсон Рибейро (17-9);

● Этин Юуин (9-2) – Рафаэль Эстебам (14-0);

● Томми Макмиллен (1-0) – Маноло Зекчини (11-4);

Азамат Бекоев (20-4) – Трейшон Гор (6-4).

Турнир покажет канал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 03:00 по московскому времени.

Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
UFC Fight Night 271: Адесанья проиграл Пайферу, Грассо задушила Барбер и другие бои
вчера, 02:40
UFC London: Евлоев победил Мерфи, Пейдж выиграл у Паттерсона, Долидзе проиграл Данкану
21 марта, 23:26
Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере
21 марта, 23:25
Рекомендуем
Главные новости
Фрэнсис Нганну: «Перейре будет очень трудно выйти на нужную дистанцию с Ганом. Это очень хороший бой для Сирила»
сегодня, 09:17
Ромеро – о расследовании IBA Bare Knuckle по итогам его поединка с Вагабовым: «Президент принял правильное решение, которое защитит имидж организации и не очернит ее наследие в спорте»
сегодня, 09:01
Ковингтон хочет победить Царукяна и вызвать Чимаева: «Раздавлю Армана прямо перед Хамзатом»
сегодня, 07:48
Бакли посетил могилу Брюса Ли и провел бой с тенью
сегодня, 07:28Видео
Мэйси Барбер: «Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню»
сегодня, 07:12
Арман Царукян и Диллон Дэнис 8 апреля проведут грэпплинг-схватку
вчера, 18:00Фото
Кормье – о выступлении Адесаньи против Пайфера: «Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем почему-то решил защищаться в середине октагона»
вчера, 16:52
Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»
вчера, 15:27
Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»
вчера, 13:47
Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»
вчера, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем