UFC Fight Night 272: Мойкано против Данкана, Яхьяев – Рибейро, Бекоев – Гор

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night 272, в главном событии которого подерутся бразилец Ренато Мойкано (20-7-1) и шотландец Крис Данкан (15-2).

Главные бои турнира:

● Вирна Яндироба (22-4) – Табата Риччи (12-3);

● Абдул-Рахман Яхьяев (8-0) – Брендсон Рибейро (17-9);

● Этин Юуин (9-2) – Рафаэль Эстебам (14-0);

● Томми Макмиллен (1-0) – Маноло Зекчини (11-4);

● Азамат Бекоев (20-4) – Трейшон Гор (6-4).

Турнир покажет канал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 03:00 по московскому времени.

Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок