Фрэнсис Нганну: «Перейре будет очень трудно выйти на нужную дистанцию с Ганом. Это очень хороший бой для Сирила»

Нганну считает Перейру удобным соперником для Гана.

Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну считает, что Алекс Перейра – удобный соперник для Сирила Гана.

«Сирил много двигается, он быстрый. Перейра будет жестким, устойчивым и сильным. Алексу будет очень трудно выйти на нужную дистанцию. Сирил ему не позволит. Думаю, это очень хороший бой для Гана», – сказал Нганну.

Напомним, Алекс Перейра и Сирил Ган подерутся в июне в соглавном событии турнира UFC Freedom.

