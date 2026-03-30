Фрэнсис Нганну: «Перейре будет очень трудно выйти на нужную дистанцию с Ганом. Это очень хороший бой для Сирила»
Нганну считает Перейру удобным соперником для Гана.
Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну считает, что Алекс Перейра – удобный соперник для Сирила Гана.
«Сирил много двигается, он быстрый. Перейра будет жестким, устойчивым и сильным. Алексу будет очень трудно выйти на нужную дистанцию. Сирил ему не позволит. Думаю, это очень хороший бой для Гана», – сказал Нганну.
Напомним, Алекс Перейра и Сирил Ган подерутся в июне в соглавном событии турнира UFC Freedom.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер TMZ
