Ромеро – о расследовании IBA Bare Knuckle по итогам его поединка с Вагабовым: «Президент принял правильное решение, которое защитит имидж организации и не очернит ее наследие в спорте»
Ромеро поддержал решение Кремлева провести расследование поединка с Вагабовым.
Йоэль Ромеро поддержал решение IBA Bare Knuckle провести расследование по результатам его поединка с Вагабом Вагабовым.
«Никого не порадовали итоги поединка, кроме моего соперника и его команды. Поэтому я считаю, что президент IBA принял правильное решение, которое защитит имидж организации и не очернит ее наследие в спорте», – сказал Ромеро в видео, опубликованном в социальных сетях.
Напомним, судьи единогласно отдали победу Вагабову в бою с Ромеро в главном событии IBA Bare Knuckle.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
