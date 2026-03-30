Ромеро – о расследовании IBA Bare Knuckle по итогам его поединка с Вагабовым: «Президент принял правильное решение, которое защитит имидж организации и не очернит ее наследие в спорте»

Ромеро поддержал решение Кремлева провести расследование поединка с Вагабовым.

Йоэль Ромеро поддержал решение IBA Bare Knuckle провести расследование по результатам его поединка с Вагабом Вагабовым .

«Никого не порадовали итоги поединка, кроме моего соперника и его команды. Поэтому я считаю, что президент IBA принял правильное решение, которое защитит имидж организации и не очернит ее наследие в спорте», – сказал Ромеро в видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, судьи единогласно отдали победу Вагабову в бою с Ромеро в главном событии IBA Bare Knuckle.

