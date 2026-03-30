Ковингтон хочет победить Царукяна и вызвать Чимаева: «Раздавлю Армана прямо перед Хамзатом»
Боец UFC Колби Ковингтон хочет победить Армана Царукяна в борцовском поединке и вызвать Хамзата Чимаева.
«Я собираюсь раздавить его мальчика [Царукяна] прямо перед ним. И вызову его на ковер RAF. Если Хамзат поборется со мной, то узнает, насколько у меня высокий уровень», – сказал Колби.
Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»
Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эк его торкнуло(с))
Сомнительно
