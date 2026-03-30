Бакли посетил могилу Брюса Ли и провел бой с тенью

Боец UFC Хоакин Бакли посетил могилу мастера боевых искусств и киноактера Брюса Ли.

«Джит Кун До» Брюса Ли – первая книга, которую я прочитал от корки до корки. Она изменила мой взгляд на бои и тренировки.

Там нарушены правила еще до того, как они появились. Перехват, тайминг, эффективность... Используй то, что работает. Выбрасывай то, что не работает. Нет стиля, правда в движении.

Это мышление – основа сегодняшней игры. Без этого нет эволюции UFC. Эту философию воплотили Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер и Андерсон Силва», – написал в соцсетях Бакли.

«Дао Джит Кун До» – книга, в которой изложены философия и взгляды Брюса Ли на боевые искусства. Он начал работу над ней в 1970-м. Книгу опубликовали в 1975-м, спустя два года после смерти Ли.

