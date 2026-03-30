Видео
0

Бакли посетил могилу Брюса Ли и провел бой с тенью

Боец UFC Хоакин Бакли посетил могилу мастера боевых искусств и киноактера Брюса Ли.

«Джит Кун До» Брюса Ли – первая книга, которую я прочитал от корки до корки. Она изменила мой взгляд на бои и тренировки.

Там нарушены правила еще до того, как они появились. Перехват, тайминг, эффективность... Используй то, что работает. Выбрасывай то, что не работает. Нет стиля, правда в движении.

Это мышление – основа сегодняшней игры. Без этого нет эволюции UFC. Эту философию воплотили Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер и Андерсон Силва», – написал в соцсетях Бакли.

«Дао Джит Кун До» – книга, в которой изложены философия и взгляды Брюса Ли на боевые искусства. Он начал работу над ней в 1970-м. Книгу опубликовали в 1975-м, спустя два года после смерти Ли.

Исраэль Адесанья посетил могилу Брюса Ли в Сиэтле

Мойкано и Данкан подерутся в главном событии UFC Vegas 115, бой Бакли и Брэди возглавит UFC Vegas 116

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хоакина Бакли
logoБрюс Ли
logoХоакин Бакли
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бакли – Уайту: «Ты забыл имя чувака с нокаутом года? Ты ошибаешься, если думаешь, что у бойцов ММА нет шансов в Zuffa Boxing. Уолш, надень перчатки!»
17 февраля, 06:14
Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»
16 февраля, 07:20
Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC»
12 февраля, 11:40
Рекомендуем
Главные новости
Мэйси Барбер: «Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню»
19 минут назад
Арман Царукян и Диллон Дэнис 8 апреля проведут грэпплинг-схватку
вчера, 18:00Фото
Кормье – о выступлении Адесаньи против Пайфера: «Исраэль хорошо дрался в первом раунде, но затем почему-то решил защищаться в середине октагона»
вчера, 16:52
Арман Царукян: «Хочу стать одним из лучших спортсменов в истории. Если UFC позволят мне боксировать, я буду делать это целый день»
вчера, 15:27
Умар Кремлев: «Касаемо боя Вагабов – Ромеро: сейчас идет пересмотр поединка, создана судебная комиссия, разбираемся»
вчера, 13:47
Валентина Шевченко: «Есть ли у мужчин преимущество в физической силе? Да. Есть ли у мужчин преимущество в технике? Нет»
вчера, 11:47
Бивол не выступит в карде турнира с Усиком. Бой с Айфертом пройдет в мае в Екатеринбурге (Дэн Рафаэл)
вчера, 11:21
Джо Пайфер: «Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога»
вчера, 11:13
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Курт Энгл: «Царукян может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде»
вчера, 10:40
Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»
вчера, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем