Мэйси Барбер: «Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню»

Мэйси Барбер прокомментировала итоги боя с Алексой Грассо.

«Бог прав всегда. Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню.

Это просто еще одна часть истории. Спасибо UFC за предоставленную возможность и поздравляю Грассо.

Люблю всех. Я вернусь», – написала Барбер в соцсетях.

Напомним, Грассо нокаутировала Барбер в первом раунде поединка на UFC Fight Night 271.

