Мэйси Барбер: «Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню»
Мэйси Барбер прокомментировала итоги боя с Алексой Грассо.
«Бог прав всегда. Нет другого места, где я бы предпочла быть прошлой ночью. Хоть я и мало что помню.
Это просто еще одна часть истории. Спасибо UFC за предоставленную возможность и поздравляю Грассо.
Люблю всех. Я вернусь», – написала Барбер в соцсетях.
Напомним, Грассо нокаутировала Барбер в первом раунде поединка на UFC Fight Night 271.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мэйси Барбер
