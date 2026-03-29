Олимпийский чемпион по вольной борьбе Курт Энгл: «Царукян может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде»
Курт Энгл впечатлен уровнем борьбы Армана Царукяна.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший рестлер Курт Энгл впечатлен уровнем Армана Царукяна.
«Арман Царукян – парень что надо. Он может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде», – сказал Энгл.
Напомним, Царукян победил Джорджио Пулласа в главном событии RAF 07.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
Видел его подготовку с Заурбеком . Арман на чемпионате России дальше первого круга не пройдет ( при всем к нему уважении как к бойцу)
Американцы любят делать громкие заявления не имеющие ничего общего с реальностью. Т.е. балаболы обыкновенные. При всем уважении к Арману, топлю за него, но он и чемпионат краснодарского края не потянет.
Я тоже за него болею когда он бои проводит. А то что не потянет в борьбе, это 100 процентов . Там нет блогеров как на поединках в лиге РАФ
Очень уж громкое заявление. По меркам ММА Царукян борец отличный. Даже, можно сказать, один из лучших. Но олимпийская борьба это другой уровень.
