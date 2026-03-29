  • Олимпийский чемпион по вольной борьбе Курт Энгл: «Царукян может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде»
Курт Энгл впечатлен уровнем борьбы Армана Царукяна.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший рестлер Курт Энгл впечатлен уровнем Армана Царукяна.

«Арман Царукян – парень что надо. Он может прямо сейчас отлично выступить в борьбе на Олимпиаде», – сказал Энгл.

Напомним, Царукян победил Джорджио Пулласа в главном событии RAF 07.

Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»

Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
Видел его подготовку с Заурбеком . Арман на чемпионате России дальше первого круга не пройдет ( при всем к нему уважении как к бойцу)
Американцы любят делать громкие заявления не имеющие ничего общего с реальностью. Т.е. балаболы обыкновенные. При всем уважении к Арману, топлю за него, но он и чемпионат краснодарского края не потянет.
Я тоже за него болею когда он бои проводит. А то что не потянет в борьбе, это 100 процентов . Там нет блогеров как на поединках в лиге РАФ
Очень уж громкое заявление. По меркам ММА Царукян борец отличный. Даже, можно сказать, один из лучших. Но олимпийская борьба это другой уровень.
Материалы по теме
Винисиус Оливейра: «Буду рад подраться с Царукяном, раз UFC не дает ему бой с Волкановски»
26 марта, 18:15
Колби Ковингтон: «Хочу побороться с Царукяном. Я постоянно избивал его в зале»
26 марта, 16:57
Царукян в соцсетях: «Не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?»
23 марта, 08:54
Рекомендуем
Главные новости
Бивол не выступит в карде турнира с Усиком. Бой с Айфертом пройдет в мае в Екатеринбурге (Дэн Рафаэл)
17 минут назад
Джо Пайфер: «Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога»
25 минут назад
Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»
сегодня, 10:30
Нганну – о поражении Адесаньи: «Какого хрена, чувак. Держи голову выше»
сегодня, 08:39
Абубакар Вагаев подписал контракт с UFC
сегодня, 08:27Фото
Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
сегодня, 08:19
Деметриус Джонсон войдет в Зал славы UFC
сегодня, 07:55
Дана Уайт: «Думаю, Махачев подерется в августе. Конор, возможно, в июле»
сегодня, 07:43
Джонс – о турнире IBA Bare Knuckle 4: «IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень – без лишних слов»
сегодня, 07:30Видео
PFL Pittsburgh: Эблин победил Баттла, Касанганай нокаутировал Росту и другие бои
сегодня, 04:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем