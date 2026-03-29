Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»
Царукян пообещал летом титульный бой.
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян пообещал летом титульный бой.
«Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий», – сказал Царукян.
Напомним, в июне Илия Топурия проведет защиту пояса легкого дивизиона против временного чемпиона Джастина Гейджи.
Титулом полулегкого веса владеет Александр Волкановски, ранее заявивший, что настаивает на поединке с Мовсаром Евлоевым.
Поясом BMF владеет Чарльз Оливейра. Бразилец проиграл Царукяну в апреле 2024-го.
Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
Винисиус Оливейра: «Буду рад подраться с Царукяном, раз UFC не дает ему бой с Волкановски»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
