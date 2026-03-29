Арман Царукян: «Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий»

Царукян пообещал летом титульный бой.

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян пообещал летом титульный бой.

«Этим летом я точно подерусь за титул. Любой пояс, будь то BMF или настоящий», – сказал Царукян.

Напомним, в июне Илия Топурия проведет защиту пояса легкого дивизиона против временного чемпиона Джастина Гейджи .

Титулом полулегкого веса владеет Александр Волкановски , ранее заявивший, что настаивает на поединке с Мовсаром Евлоевым.

Поясом BMF владеет Чарльз Оливейра . Бразилец проиграл Царукяну в апреле 2024-го.

