Джо Пайфер: «Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога»

Боец UFC Джо Пайфер рассказал о личных проблемах во время подготовки к бою с Исраэлем Адесаньей .

«Я чуть не покончил с собой пару недель назад, но нашел Бога. Не люблю плакать, так что буду держать себя в руках. Бог восстановил меня, это единственная причина, по которой я здесь.

Я родился в хаосе и испорченной семье, как и многие дети. Потом я стал жертвой собственного саморазрушения. У меня были проблемы с похотью, я застрял в токсичном цикле преодоления, и мне приснился сон, в котором я чувствовал отвращение к тому, кем я был», – сказал Пайфер.

Напомним, Пайфер нокаутировал Адесанью в главном событии UFC Fight Night 271.

