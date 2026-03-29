Нганну – о поражении Адесаньи: «Какого хрена, чувак. Держи голову выше»
Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну отреагировал на очередное поражение Исраэля Адесаньи.
«Какого хрена, чувак. Держи голову выше», – написал в соцсетях Нганну.
Напомним, Адесанья досрочно проиграл Джо Пайферу в главном событии UFC Fight Night 271. Это четвертое поражение Исраэля кряду.
Адесанья, пора прощаться. Четыре поражения подряд – перебор
Адесанья – после поражения от Пайфера: «Черт возьми, я не собираюсь уходить. Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
