Абубакар Вагаев подписал контракт с UFC

Бывший чемпион ACA Абубакар Вагаев объявил о переходе в UFC.

«Теперь, когда контракт у меня на руках, могу объявить, что перехожу в UFC.

Мое пребывание в лиге АСА подошло к концу. Я складываю с себя чемпионские полномочия. Это были интересные 12 лет и почти 30 поединков. Трижды завоеван пояс и это наше наследие. Спасибо организации, что вошли в мое положение и пошли навстречу. Со своей стороны я также всегда шел навстречу любимой лиге. Теперь пришло время двигаться в другом направлении.

Выражаю искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную поддержку на протяжении всего моего спортивного пути. Также хочу поблагодарить Хамзата Чимаева, который сыграл ключевую роль в моем подписании в UFC», – написал в соцсетях Вагаев.

Вагаеву 32 года. Рекорд в MMA: 24-4. На его счету пять досрочных побед.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Абубакара Вагаева
