Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»

Царукян предложил поединок Ковингтону.

Колби Ковингтон и Арман Царукян поговорили на пресс-конференции после RAF 07.

«Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы», – сказал Колби.

«Диллон чуть не надрал тебе задницу», – отреагировал Царукян.

«Ты борешься с инфлюенсерами. Дэнис – чемпион мира и напугал Хабиба [Нурмагомедова]», – ответил Колби.

«Кто?» – уточнил Арман.

«Ты только что с мухачем боролся», – добавил Ковингтон.

Напомним, Царукян победил Джорджио Пулласа в главном событии RAF 07. В соглавной схватке Колби Ковингтон одолел Диллона Дэниса.

12 марта Царукян победил удушающим приемом Мухаммада Мокаева.

