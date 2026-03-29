Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
Колби Ковингтон и Арман Царукян поговорили на пресс-конференции после RAF 07.
«Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы», – сказал Колби.
«Диллон чуть не надрал тебе задницу», – отреагировал Царукян.
«Ты борешься с инфлюенсерами. Дэнис – чемпион мира и напугал Хабиба [Нурмагомедова]», – ответил Колби.
«Кто?» – уточнил Арман.
«Ты только что с мухачем боролся», – добавил Ковингтон.
Напомним, Царукян победил Джорджио Пулласа в главном событии RAF 07. В соглавной схватке Колби Ковингтон одолел Диллона Дэниса.
12 марта Царукян победил удушающим приемом Мухаммада Мокаева.
