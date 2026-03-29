  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Колби Ковингтон: «Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы»
0

Царукян предложил поединок Ковингтону.

Колби Ковингтон и Арман Царукян поговорили на пресс-конференции после RAF 07.

«Арман хочет бороться со мной? Вперед. Я бы с удовольствием забросил Царукяна в кольцо и натянул бы ему трусы», – сказал Колби.

«Диллон чуть не надрал тебе задницу», – отреагировал Царукян.

«Ты борешься с инфлюенсерами. Дэнис – чемпион мира и напугал Хабиба [Нурмагомедова]», – ответил Колби.

«Кто?» – уточнил Арман.

«Ты только что с мухачем боролся», – добавил Ковингтон.

Напомним, Царукян победил Джорджио Пулласа в главном событии RAF 07. В соглавной схватке Колби Ковингтон одолел Диллона Дэниса.

12 марта Царукян победил удушающим приемом Мухаммада Мокаева.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
logoMMA
logoUFC
logoКолби Ковингтон
logoАрман Царукян
logoДиллон Дэнис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
