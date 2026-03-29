Деметриус Джонсон войдет в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон в 2026 году войдет в Зал славы промоушена, о чем официально объявили во время UFC Fight Night 271.

39-летний Джонсон завершил карьеру в 2023 году. Его рекорд: 33-4-1.

Джонсон владел поясом с 2012 по 2018 год. На его счету 11 успешных защит титула – рекорд UFC.

