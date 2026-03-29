Дана Уайт: «Думаю, Махачев подерется в августе. Конор, возможно, в июле»
Уайт прокомментировал слухи о боях Махачева и Макгрегора будущим летом.
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о боях Ислама Махачева и Конора Макгрегора летом.
«Али [Абдель-Азиз] говорил об июле. Думаю, что Ислам вернется в августе.
Конор подерется в июле? Возможно. Еще даже близко нет договоренности об этом. Но я оптимистично смотрю на это», – сказал Уайт.
Ранее Уайт рассказал, что Махачев травмировал руку и пока не может драться.
В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Уайт опроверг слова Абдель-Азиза о бое Махачева в июле: «Неправда, это август»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же Конор ездит по ушам Дане. Всё время обещает начать лагерь и подраться с кем-нибудь. Чуть чуть хайпит и даже не начинает подготовку
Как же Конор ездит по ушам Дане. Всё время обещает начать лагерь и подраться с кем-нибудь. Чуть чуть хайпит и даже не начинает подготовку
Так его только в этом году начали снова тестировать
