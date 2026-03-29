Джонс – о турнире IBA Bare Knuckle 4: «IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень – без лишних слов»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс похвалил IBA за организацию турнира по кулачным боям.

“Счастлив быть частью IBA Bare Knuckle. Энергия зала – на высшем уровне, спасибо каждому фанату за поддержку. Я всегда возвращаю эту энергию обратно. 

IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень – без лишних слов. Уважение организаторам за такой масштаб и качество. Рад быть частью такого события”, – сказал Джонс.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
миллион $ так понимаю за такой онлифанс ему выплатили, и спрашивается зачем вот ему с Томом подставляться, так и будет дальше по мероприятиям свадебным генералом летать
