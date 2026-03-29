Адесанья – после поражения от Пайфера: «Черт возьми, я не собираюсь уходить. Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным»

Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Джо Пайфера.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не собирается завершать карьеру после поражения от Джо Пайфера на турнире в Сиэтле.

«Продолжай идти. Снова, снова и снова. Я, черт возьми, не собираюсь уходить. Ты никогда меня не остановишь! Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным», – сказал Адесанья.

На UFC Fight Night 271 Пайфер нокаутировал Адесанью во втором раунде. Для 36-летнего Адесаньи это четвертое поражение подряд.

