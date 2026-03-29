Адесанья – после поражения от Пайфера: «Черт возьми, я не собираюсь уходить. Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным»

Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Джо Пайфера.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не собирается завершать карьеру после поражения от Джо Пайфера на турнире в Сиэтле.

«Продолжай идти. Снова, снова и снова. Я, черт возьми, не собираюсь уходить. Ты никогда меня не остановишь! Меня могут победить, но я навсегда останусь непобежденным», – сказал Адесанья.

На UFC Fight Night 271 Пайфер нокаутировал Адесанью во втором раунде. Для 36-летнего Адесаньи это четвертое поражение подряд.

Провал Адесаньи – почему закончилась суперзвезда UFC

Адесанья, пора прощаться. Четыре поражения подряд – перебор

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Тони Фергюсон точно так же подбирал бессвязные слова после очередного поражения. В целом поражение от 14го номера рейтинга-это приговор.
Вроде неплохо разбирал а потом резко сдал бой без шансов, Иззи уже к сожалению не тот,совсем нет скорости,надо уходить, а Пайфер обычный середняк для топ 5,его убьет любой кто выше находится
...Дело Толика Фергюсова живёт.
