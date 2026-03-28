Джон Аник: «Макгрегор против Холлоуэя – один из самых крупных боев, которые только можно организовать»

Аник считает, что следующим оппонентом Макгрегора должен стать Холлоуэй.

Комментатор UFC Джон Аник считает, что следующим оппонентом Конора Макгрегора должен стать Макс Холлоуэй .

«Макс Холлоуэй – лучший вариант для боя с Макгрегором. Считаю, что их потенциальный поединок имеет смысл, учитывая их первый бой в 2013 году и то, чего они достигли к этому моменту.

И если посмотреть на календарь и расклады в легком дивизионе, то, на мой взгляд, бой Конора и Макса – это один из самых крупных поединков, которые только можно организовать», – сказал Аник.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

