Джон Аник: «Макгрегор против Холлоуэя – один из самых крупных боев, которые только можно организовать»

Комментатор UFC Джон Аник считает, что следующим оппонентом Конора Макгрегора должен стать Макс Холлоуэй.

«Макс Холлоуэй – лучший вариант для боя с Макгрегором. Считаю, что их потенциальный поединок имеет смысл, учитывая их первый бой в 2013 году и то, чего они достигли к этому моменту.

И если посмотреть на календарь и расклады в легком дивизионе, то, на мой взгляд, бой Конора и Макса – это один из самых крупных поединков, которые только можно организовать», – сказал Аник.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Конор Макгрегор – самый тестируемый боец UFC с начала 2026 года

Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
да да, Макс единственный с кем у него есть шанс разве что, не с Топурией же или Гейджи прости Господи отлетать в колыбель
Материалы по теме
Холлоуэй – о бое с Макгрегором: «Это будет интересно, ведь Конор не будет пытаться проводить тейкдауны»
26 марта, 07:56
Возвращение Конора – чушь или реальность?
25 марта, 11:45
Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»
25 марта, 07:46
Рекомендуем
Главные новости
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
45 минут назад
IBA Bare Knuckle: Ромеро против Вагабова, Зияев – Мусаев и другие бои
45 минут назадLive
PFL Pittsburgh: Эблин против Баттла, Роста – Касанганай и другие бои
50 минут назад
Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»
сегодня, 16:10
Джек Делла Маддалена: «Рад, что получил бой против Пратеса. Устроим крутую рубку»
сегодня, 14:15
Конор Макгрегор – самый тестируемый боец UFC с начала 2026 года
сегодня, 12:50
Асланбек Бадаев: «От всей души желаю Гасанову подписаться в UFC. Надеюсь, Хабиб замолвит за него словечко»
сегодня, 11:55
Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»
сегодня, 11:10
Томми Фьюри подерется с экс-стронгменом Эдди Холлом на турнире Misfits
сегодня, 10:40Фото
Ярослав Амосов проведет бой с Хоэлем Альваресом на UFC 328
сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем