  • Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»
4

Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»

Диллон Дэнис: нынешний Конор просто уничтожит Хабиба.

Блогер и боец ММА Диллон Дэнис заявил, что хочет увидеть реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне очень интересно увидеть возвращение Макгрегора. Конор всегда остается Конором, но сейчас он максимально собран, сосредоточен. Он тренируется и делает то, что делают далеко не все бойцы. За этим действительно интересно наблюдать.

Я написал ему: «Братан, ты сейчас просто разносишь». Я очень рад за него. Как друг, я с нетерпением жду его возвращения. А тому, с кем он будет драться, просто снесут голову. Я не могу дождаться.

Я хочу, чтобы он снова подрался с Хабибом. Он рассказывал о некоторых вещах, которые происходили в том лагере. Думаю, нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов», – сказал Дэнис.

Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Как часто мы слышим такое от ветеранов и про ветеранов - мол я сейчас лучше, чем когда был молодой. Обманчивые ощущения и впечатления. Конору в июне будет 38, в последний раз он дрался в 33, а выиграл так и вовсе 6 лет назад. Да и на самой вершине Конор пробыл всего то три месяца, после триумфа с Альдо его задушил Диас, а потом он же дал ещё один кровавый бой с решением большинством. И только потом его растоптал Хабиб. И это было в самом расцвете, куда и зачем сейчас то прыгать.
До второго раунда у Конора бензобак закончится
Поединок прошёл бы в тяжёлой весовой категории
Лучше б укоротил язык.
Здесь актуально другое: нынешний Хабиб просто уничтожит Диллона Дэниса, доделав то, чего не успел.
