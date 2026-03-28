Диллон Дэнис: «Нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов»

Диллон Дэнис: нынешний Конор просто уничтожит Хабиба.

Блогер и боец ММА Диллон Дэнис заявил, что хочет увидеть реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым .

«Мне очень интересно увидеть возвращение Макгрегора. Конор всегда остается Конором, но сейчас он максимально собран, сосредоточен. Он тренируется и делает то, что делают далеко не все бойцы. За этим действительно интересно наблюдать.

Я написал ему: «Братан, ты сейчас просто разносишь». Я очень рад за него. Как друг, я с нетерпением жду его возвращения. А тому, с кем он будет драться, просто снесут голову. Я не могу дождаться.

Я хочу, чтобы он снова подрался с Хабибом. Он рассказывал о некоторых вещах, которые происходили в том лагере. Думаю, нынешний Конор просто уничтожит Хабиба. Бой не продлится больше двух раундов», – сказал Дэнис.

