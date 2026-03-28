Джек Делла Маддалена: «Рад, что получил бой против Пратеса. Устроим крутую рубку»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал анонс поединка против Карлоса Пратеса.

Ранее стало известно, что бой между Делла Маддаленой и Пратесом возглавит турнир UFC Perth, который пройдет 2 мая.

«Я очень рад, что получил бой против Пратеса. Он любимец публики не просто так – очень зрелищный боец. Думаю, это будет отличный поединок. Два топовых претендента устроят крутую рубку.

Я считаю, что у меня есть все навыки, чтобы победить. Чувствую, что смогу устроить ему мастер-класс», – сказал Делла Маддалена.

Карлос Пратес: «Я нокаутирую Маддалену. И никто не будет отрицать, что я должен драться за титул»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoКарлос Пратес
Материалы по теме
Маддалена – о бое с Махачевым: «Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут»
вчера, 18:25
Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»
21 ноября 2025, 09:00
Тагир Уланбеков: «Махачев был очень заряжен на второй пояс. Он будет держать его долго»
21 ноября 2025, 08:40
