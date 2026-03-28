Джек Делла Маддалена: «Рад, что получил бой против Пратеса. Устроим крутую рубку»
Джек Делла Маддалена прокомментировал анонс поединка против Карлоса Пратеса.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал анонс поединка против Карлоса Пратеса.
Ранее стало известно, что бой между Делла Маддаленой и Пратесом возглавит турнир UFC Perth, который пройдет 2 мая.
«Я очень рад, что получил бой против Пратеса. Он любимец публики не просто так – очень зрелищный боец. Думаю, это будет отличный поединок. Два топовых претендента устроят крутую рубку.
Я считаю, что у меня есть все навыки, чтобы победить. Чувствую, что смогу устроить ему мастер-класс», – сказал Делла Маддалена.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
