IBA Bare Knuckle: Ромеро против Вагабова, Зияев – Мусаев и другие бои

28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle. В главном событии пройдет поединок между Йоэлем Ромеро и Вагабом Вагабовым .

Другие бои турнира:

● Искандар Зияев – Тимур Мусаев;

● Усман Магомедов – Анатолий Надратовский;

● Игорь Барабанов – Абубакар Сулейманов;

● Эдуард Кузьминов – Данила Чижов.

Начало турнира – в 18:00 по московскому времени.

Эстетика кулачных боев – глазами девушки-фотографа