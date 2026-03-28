IBA Bare Knuckle: Ромеро против Вагабова, Зияев – Мусаев и другие бои
28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle. В главном событии пройдет поединок между Йоэлем Ромеро и Вагабом Вагабовым.
Другие бои турнира:
● Искандар Зияев – Тимур Мусаев;
● Усман Магомедов – Анатолий Надратовский;
● Игорь Барабанов – Абубакар Сулейманов;
● Эдуард Кузьминов – Данила Чижов.
Начало турнира – в 18:00 по московскому времени.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
1 комментарий
Трансляция где-нибудь будет, знает кто?
