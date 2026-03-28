Конор Макгрегор – самый тестируемый боец UFC с начала 2026 года

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал самым тестируемым бойцом промоушена с начала 2026 года. Об этом сообщил журналист Джед Гудман.

С начала года допинг-тестированию подверглись 655 бойцов, было взято 1160 проб. 33 атлета прошли допинг-тестирование трижды – они делят второе место по этому показателю. Первую строчку занимает Макгрегор, сдавший семь тестов.

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Конор Макгрегор: «Мистер «Уверенность» возвращается, чтобы снова спасти бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке! «Бабуль, мы это сделали!»

Макс Холлоуэй – главный претендент на бой против Конора Макгрегора

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джеда Гудмана
он не боец с 2021 года
Ответ
Он не боец с 6 октября 2018)
