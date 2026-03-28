Асланбек Бадаев: «От всей души желаю Гасанову подписаться в UFC. Надеюсь, Хабиб замолвит за него словечко»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о перспективах Магомедрасула Гасанова.

«Огромная благодарность этому парню. Шансы подписаться ему в UFC? Я от всей души желаю ему подписаться в UFC. Надеюсь, Хабиб замолвит за него словечко, он это заслужил, надеюсь, все получится.

На самом деле, после не подписаться в UFC, а пойти куда-нибудь в PFL… Блин, мне кажется, это не то. Конечно, это смена обстановки и так далее, но это не то. Поэтому пожелаем ему выполнить свои цели.

А если попадет – там много наших ребят будет. Самим интересно. У нас вообще была идея – Гасанова и Вагаева свести. Не конкретная, но родилась она здесь. Кто его знает, может, они там подерутся», – сказал Бадаев.

В феврале Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением судей в главном событии ACA 200 и защитил чемпионский пояс в среднем весе.

Магомед Бибулатов: «Не предлагали новый контракт Гасанову. В ACA он свою работу сделал»

Читайте новости бокса в любимой соцсети
