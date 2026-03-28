Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Валентина Шевченко ответила Хабибу Нурмагомедову.

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать».

«Женщины слабые? Скажи это моей сестре – она командир воздушного судна. Или скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями, а затем садились в полной темноте без огней.

За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Ну давай, расскажи им, кто сильнее. Все зависит от воспитания. Можно вырастить мужчину беспомощным, не способным ни на что.

Боевые искусства – это традиция воина, где нет разделения на мужчину и женщину. Есть только само искусство. Именно поэтому люди тренируются – чтобы стать более грациозными, сильными и мудрыми. И чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу», – написала в социальных сетях Шевченко.

Стала жертвой вооруженного ограбления, снималась в Голливуде, переехала в Перу – жизнь русской чемпионки UFC

Валентина Шевченко: «OnlyFans – просто способ общения с фанатами. Раузи долго спала после последнего боя в 2016 году»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Валентины Шевченко
Судя по Хабибу мудрыми боевые искусства делают не всех
Всевышний запрещает беспричинное насилие. Еще интересно, как Всевышний относится к рекламе крипто-развода и энергетиков…
"боевые искусства – это традиция воина..."

вспомнился старый анекдот
один инструктор рукопашного боя говорил своим курсантам: "чтобы вступить в рукопашный бой боец спецназа должен ######## (потерять) на поле боя: автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску; найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня, палки; найти на ней такого же ######### (растяпу) и вступить с ним в рукопашную схватку"
"Всевышний создал женщину слабой"
Это вашу женщину он сделал слабой, чтобы бородачи могли ими повелевать.
К русским женщинам это не относится.
Панч про "ни у кого не было возможности ударить по лицу" засчитан. Раунд.
Ответ Tatarin89
Панч про "ни у кого не было возможности ударить по лицу" засчитан. Раунд.
Ерунда же. Чемпионку по боксу Рагозину муж бил без проблем.
Просто Хабиб забывает, что Дагестан это не весь мир и навязывать свое мнение другим народам и религиям просто глупо..
Так женщины физически слабее, зачем спорить
Ответ Алан Бедоев
Так женщины физически слабее, зачем спорить
Так не с мужиками же махаться
Ответ Алан Бедоев
Так женщины физически слабее, зачем спорить
Это не значит, что они слабые. Слабее, это сравнительное прилагательное.
И в чем сила сестры Шевченко? Ну молодец, что окончила летное училище, а сила при чем? В современных воздушных судах вообще на автопилоте можно лететь и в носу ковырять грубо говоря. Бомбардировщики кстати мужчины придумали и сконструировали. И при чем женские ММА?
Ну чисто физически женщины слабее- это факт.
Ответ МолотПермь
Ну чисто физически женщины слабее- это факт.
ты новость не читал? хабибка выступил против женских ММА, потому что ему там что-то всевышний сказал (а про мужские бои в трусишках на потеху публике - не сказал). Шевченко ему и отвечает. женские ММА - это когда женщины дерутся с женщинами. а не с мужчинами
Ответ МолотПермь
Ну чисто физически женщины слабее- это факт.
Слабее и слабые это разные слова, вам к окулисту
Та смысл что-то объяснять кебабу ,тот ещё лицемерный клоун.
