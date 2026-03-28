Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Валентина Шевченко ответила Хабибу Нурмагомедову.

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова .

Ранее Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать».

«Женщины слабые? Скажи это моей сестре – она командир воздушного судна. Или скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями, а затем садились в полной темноте без огней.

За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Ну давай, расскажи им, кто сильнее. Все зависит от воспитания. Можно вырастить мужчину беспомощным, не способным ни на что.

Боевые искусства – это традиция воина, где нет разделения на мужчину и женщину. Есть только само искусство. Именно поэтому люди тренируются – чтобы стать более грациозными, сильными и мудрыми. И чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу», – написала в социальных сетях Шевченко.

