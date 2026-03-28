Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»
Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на слова Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, мужчину сильным. А люди хотят все смешать».
«Женщины слабые? Скажи это моей сестре – она командир воздушного судна. Или скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой войны, которые сбрасывали бомбы под покровом ночи с выключенными двигателями, а затем садились в полной темноте без огней.
За это они заслужили репутацию неуловимых и смертоносных. Ну давай, расскажи им, кто сильнее. Все зависит от воспитания. Можно вырастить мужчину беспомощным, не способным ни на что.
Боевые искусства – это традиция воина, где нет разделения на мужчину и женщину. Есть только само искусство. Именно поэтому люди тренируются – чтобы стать более грациозными, сильными и мудрыми. И чтобы ни у кого никогда не было шанса ударить их по лицу», – написала в социальных сетях Шевченко.
вспомнился старый анекдот
один инструктор рукопашного боя говорил своим курсантам: "чтобы вступить в рукопашный бой боец спецназа должен ######## (потерять) на поле боя: автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску; найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня, палки; найти на ней такого же ######### (растяпу) и вступить с ним в рукопашную схватку"
Это вашу женщину он сделал слабой, чтобы бородачи могли ими повелевать.
К русским женщинам это не относится.