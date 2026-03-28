Томми Фьюри подерется с экс-стронгменом Эдди Холлом на турнире Misfits
Боксерский поединок между Томми Фьюри и обладателем титула «Самый сильный человек планеты» Эдди Холлом состоится на турнире Misfits Boxing.
Ивент пройдет 13 июня в Манчестере (Великобритания).
Фьюри в последний раз выступал в мае 2025-го, когда выиграл у Кенана Ханьялича единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 11-0.
Холл в апреле прошлого года дебютировал в ММА, победив Мариуша Пудзяновски техническим нокаутом в первом раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Misfits Boxing
