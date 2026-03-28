Ярослав Амосов проведет бой с Хоэлем Альваресом на UFC 328
Поединок в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Хоэлем Альваресом состоится в предварительном карде UFC 328. Об этом сообщил журналист Альваро Колменеро.
Турнир пройдет в ночь на 10 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Амосов (29-1) дебютировал в UFC в декабре, когда задушил Нила Мэгни в первом раунде.
Альварес (23-3) в октябре выиграл у Висенте Луке судейским решением. К поединку он подходил на серии из трех досрочных побед.
Амосов – о бое с Мэгни: «Я говорил: «Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Альваро Колменеро
интересный бой
Этот кард лучше чем в белом доме.
