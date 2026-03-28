Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок

Опубликованы данные по продажам платных трансляций для номерных турниров UFC.

Журналист Дэйв Мельтцер поделился данными по продажам платных трансляций (PPV) для нескольких номерных турниров UFC.

Ивенты, попавшие в отчет, состоялись в период с апреля 2024 года до февраля 2025-го.

● UFC 300 – 615 тысяч PPV (Алекс Перейра – Джамал Хилл);

● UFC 301 – 67 тысяч PPV (Алешандре Пантожа – Стив Эрцег);

● UFC 302 – 401 тысяча PPV (Ислам Махачев – Дастин Порье);

● UFC 303 – 274 тысячи PPV (Алекс Перейра – Иржи Прохазка);

● UFC 311 – 240 тысяч PPV (Ислам Махачев – Ренато Мойкано);

● UFC 312 – 176 тысяч PPV (Дрикус Дю Плесси – Шон Стрикленд).

UFC отменил систему PPV-трансляций после сделки с Paramount на $7,7 млрд, которая вступила в силу в январе 2026 года.

Бокс и MMA стали богачами на системе платных трансляций – а теперь от нее отказываются. Почему?

Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»