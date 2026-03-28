Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок
Журналист Дэйв Мельтцер поделился данными по продажам платных трансляций (PPV) для нескольких номерных турниров UFC.
Ивенты, попавшие в отчет, состоялись в период с апреля 2024 года до февраля 2025-го.
● UFC 300 – 615 тысяч PPV (Алекс Перейра – Джамал Хилл);
● UFC 301 – 67 тысяч PPV (Алешандре Пантожа – Стив Эрцег);
● UFC 302 – 401 тысяча PPV (Ислам Махачев – Дастин Порье);
● UFC 303 – 274 тысячи PPV (Алекс Перейра – Иржи Прохазка);
● UFC 311 – 240 тысяч PPV (Ислам Махачев – Ренато Мойкано);
● UFC 312 – 176 тысяч PPV (Дрикус Дю Плесси – Шон Стрикленд).
UFC отменил систему PPV-трансляций после сделки с Paramount на $7,7 млрд, которая вступила в силу в январе 2026 года.
Бокс и MMA стали богачами на системе платных трансляций – а теперь от нее отказываются. Почему?
Конор Макгрегор: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королем»