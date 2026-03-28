RAF 07: реванш Царукяна и Пулласа, Ковингтон встретится с Дэнисом и другие
В ночь на 29 марта в Тампе (штат Флорида) состоится турнир по вольной борьбе Real American Freestyle 07. В главном событии пройдет повторная схватка между бойцом UFC Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом.
В соглавном событии Колби Ковингтон встретится с Диллоном Дэнисом.
Другие поединки турнира:
● Кайл Дэйк – Паркер Кекейсен;
● Ахмед Тажудинов – Кайл Снайдер;
● Милана Дудиева – Кеннеди Блэйдс.
Первая схватка между Царукяном и Пулласом состоялась в конце февраля, завершившись победой россиянина со счетом 5:3. После окончания поединка произошла массовая потасовка.
Царукян забирает пояса везде, кроме UFC, хотя заслужил титульник. Это ненормально
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
