1

RAF 07: реванш Царукяна и Пулласа, Ковингтон встретится с Дэнисом и другие

В ночь на 29 марта в Тампе (штат Флорида) состоится турнир по вольной борьбе Real American Freestyle 07. В главном событии пройдет повторная схватка между бойцом UFC Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом.

В соглавном событии Колби Ковингтон встретится с Диллоном Дэнисом.

Другие поединки турнира:

● Кайл Дэйк – Паркер Кекейсен;

● Ахмед Тажудинов – Кайл Снайдер;

● Милана Дудиева – Кеннеди Блэйдс.

Первая схватка между Царукяном и Пулласом состоялась в конце февраля, завершившись победой россиянина со счетом 5:3. После окончания поединка произошла массовая потасовка.

Царукян забирает пояса везде, кроме UFC, хотя заслужил титульник. Это ненормально

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАрман Царукян
logoКолби Ковингтон
logoДиллон Дэнис
Милана Дудиева
вольная борьба
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
