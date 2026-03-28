RAF 07: реванш Царукяна и Пулласа, Ковингтон встретится с Дэнисом и другие

В ночь на 29 марта в Тампе (штат Флорида) состоится турнир по вольной борьбе Real American Freestyle 07. В главном событии пройдет повторная схватка между бойцом UFC Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом.

В соглавном событии Колби Ковингтон встретится с Диллоном Дэнисом .

Другие поединки турнира:

● Кайл Дэйк – Паркер Кекейсен;

● Ахмед Тажудинов – Кайл Снайдер;

● Милана Дудиева – Кеннеди Блэйдс.

Первая схватка между Царукяном и Пулласом состоялась в конце февраля, завершившись победой россиянина со счетом 5:3. После окончания поединка произошла массовая потасовка.

