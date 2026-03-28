Кутателадзе считает, что слова Стрикленда не отразятся на Чимаеве: «Хамзат ментально стабилен. Он верит в Бога и себя»

Кутателадзе считает, что слова Стрикленда не отразятся на Чимаеве.

– Хамзат всегда старается закончить свой бой досрочно и быстро. Его слова: «Закончить бой побыстрее, забрать деньги и смотаться». Стрикленд – опасный боец, но его оскорбления я не поддерживаю. Надеюсь, бой закончится досрочно.

– К Хамзату в голову залезть возможно?

– Не думаю, что на Хамзате как-то отразится трэш-ток Стрикленда. Чимаев ментально и психологически очень силен и стабилен. Хамзат верит в Бога и верит в себя. Он верит, что это его путь и что он достигнет всех высот. Я тоже в это верю, – сказал Кутателадзе.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Белал Мухаммад: «Надеюсь, что Чимаев нанесет Стрикленду рассечение. А потом сломает психологически и заставит сдаться»

Магомед Бибулатов: «В бою Чимаева со Стриклендом хочу увидеть избиение. Нельзя оставлять слова Шона просто так»