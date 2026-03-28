2

Кутателадзе считает, что слова Стрикленда не отразятся на Чимаеве: «Хамзат ментально стабилен. Он верит в Бога и себя»

Кутателадзе считает, что слова Стрикленда не отразятся на Чимаеве.

Бывший боец UFC Гурам Кутателадзе считает, что слова Шона Стрикленда не отразятся на Хамзате Чимаеве.

– Хамзат всегда старается закончить свой бой досрочно и быстро. Его слова: «Закончить бой побыстрее, забрать деньги и смотаться». Стрикленд – опасный боец, но его оскорбления я не поддерживаю. Надеюсь, бой закончится досрочно.

– К Хамзату в голову залезть возможно?

– Не думаю, что на Хамзате как-то отразится трэш-ток Стрикленда. Чимаев ментально и психологически очень силен и стабилен. Хамзат верит в Бога и верит в себя. Он верит, что это его путь и что он достигнет всех высот. Я тоже в это верю, – сказал Кутателадзе.

Титульный поединок в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Белал Мухаммад: «Надеюсь, что Чимаев нанесет Стрикленду рассечение. А потом сломает психологически и заставит сдаться»

Магомед Бибулатов: «В бою Чимаева со Стриклендом хочу увидеть избиение. Нельзя оставлять слова Шона просто так»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
Какой треш-ток то? Сильнее унизить Хамзата чем он уже это сделал сам попросту невозможно. Просто разбираем его слова, его дела и всё.
Материалы по теме
Роман Долидзе: «Стрикленд может найти ключи к Чимаеву. Шона можно переводить, но тяжело удержать»
19 марта, 12:55
Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»
17 марта, 11:02
Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»
17 марта, 09:02
Рекомендуем
Главные новости
Бой Махачева с Порье продал 400 тысяч PPV-трансляций. Поединок против Мойкано собрал 240 тысяч покупок
5 минут назад
RAF 07: реванш Царукяна и Пулласа, Ковингтон встретится с Дэнисом и другие
сегодня, 08:35
Гурам Кутателадзе: «Бой Махачева и Топурии – самый большой в истории. Оба заслуживают огромнейшие гонорары»
сегодня, 08:05
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 07:50
PFL Pittsburgh: Эблин против Баттла, Роста – Касанганай и другие бои
сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в марте-апреле-2026
сегодня, 07:40
Амедиатека покажет бой Мозеса Итаумы против Джермейна Франклина сегодня в прямом эфире
сегодня, 06:00Промо
АСА 201: бой Силвы и Подлесного признан несостоявшимся, Грищенко победил Абреу
вчера, 20:45
Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин победил Лоорэ, Кутателадзе нокаутировал Далкирана и другие бои
вчера, 18:45
Маддалена – о бое с Махачевым: «Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут»
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем