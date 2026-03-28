Гурам Кутателадзе: «Бой Махачева и Топурии – самый большой в истории. Оба заслуживают огромнейшие гонорары»

Гурам Кутателадзе поделился мнением о бое между Махачевым и Топурией.

Бывший боец UFC Гурам Кутателадзе поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионами промоушена Исламом Махачевым и Илией Топурией .

– В UFC, похоже, готовили бой Топурия – Махачев, но в итоге не сошлись по суммам гонораров. Это бой будет актуален в будущем?

– Думаю, да. Оба бойца заслуживают огромнейшие гонорары, организация должна платить. Это будет самый большой бой в истории ММА.

– Больше, чем Конор – Хабиб?

– Больше, чем любой другой. Такого боя еще не было. Ради такого организация должна положить сумку денег на стол – и одному бойцу, и другому. Это был бы грандиозный поединок, – сказал Кутателадзе.

Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес объяснил срыв поединка тем, что Топурия запросил слишком большой гонорар.

