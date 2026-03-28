  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Гурам Кутателадзе: «Бой Махачева и Топурии – самый большой в истории. Оба заслуживают огромнейшие гонорары»
2

Гурам Кутателадзе поделился мнением о бое между Махачевым и Топурией.

Бывший боец UFC Гурам Кутателадзе поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионами промоушена Исламом Махачевым и Илией Топурией.

– В UFC, похоже, готовили бой Топурия – Махачев, но в итоге не сошлись по суммам гонораров. Это бой будет актуален в будущем?

– Думаю, да. Оба бойца заслуживают огромнейшие гонорары, организация должна платить. Это будет самый большой бой в истории ММА.

– Больше, чем КонорХабиб?

– Больше, чем любой другой. Такого боя еще не было. Ради такого организация должна положить сумку денег на стол – и одному бойцу, и другому. Это был бы грандиозный поединок, – сказал Кутателадзе.

Ранее тренер Махачева Хавьер Мендес объяснил срыв поединка тем, что Топурия запросил слишком большой гонорар.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoИслам Махачев
logoMMA
logoГурам Кутателадзе
logoUFC
logoИлия Топурия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, этот бой нужен в MSG, в крутом карде, с кучей зрителей и звёзд. С соответствующей оплатой.

А так: проводить бои на лужайке в окружении политического бомонда поедащего крабов и спецслужб? Трамп и его кенты даже Топурию от Махачева не отличат, о чем речь вообще.
Самый большой бой по ММА в истории...
Грузии.
Так будет точнее.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Колби Ковингтон: «Махачев и Топурия получают 5-10 млн за бой»
18 марта, 08:55
Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»
11 марта, 11:03
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
11 марта, 07:40
Рекомендуем
Главные новости
RAF 07: реванш Царукяна и Пулласа, Ковингтон встретится с Дэнисом и другие
23 минуты назад
Кутателадзе считает, что слова Стрикленда не отразятся на Чимаеве: «Хамзат ментально стабилен. Он верит в Бога и себя»
38 минут назад
UFC Fight Night 271: Адесанья против Пайфера, Грассо подерется с Барбер и другие бои
сегодня, 07:50
PFL Pittsburgh: Эблин против Баттла, Роста – Касанганай и другие бои
сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в марте-апреле-2026
сегодня, 07:40
Амедиатека покажет бой Мозеса Итаумы против Джермейна Франклина сегодня в прямом эфире
сегодня, 06:00Промо
АСА 201: бой Силвы и Подлесного признан несостоявшимся, Грищенко победил Абреу
вчера, 20:45
Турнир RCC и Karate Combat: Хамзин победил Лоорэ, Кутателадзе нокаутировал Далкирана и другие бои
вчера, 18:45
Маддалена – о бое с Махачевым: «Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут»
вчера, 18:25
Магомед Бибулатов: «В бою Чимаева со Стриклендом хочу увидеть избиение. Нельзя оставлять слова Шона просто так»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем