Маддалена – о бое с Махачевым: «Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут»

Джек Делла Маддалена объяснил поражение от Ислама Махачева.

«Никаких оправданий. В тот вечер он был лучше – и поэтому победил. Я дрался с одним из лучших бойцов в мире. Нужно извлечь уроки из своих ошибок. Что пошло не так? Ну, я пролежал на спине 25 минут. Это очевидный ответ.

Если честно, я немножко поленился. Были возможности, которыми я не воспользовался. Мне следовало быть более агрессивным, а не действовать слишком осторожно», – сказал Делла Маддалена.

Титульный поединок между Делла Маддаленой и Махачевым состоялся в ночь на 16 ноября и возглавил турнир UFC 322. Махачев победил единогласным решением судей.

Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес возглавят UFC Perth 2 мая

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Разглядел зато потолок, побелить бы надобно подумал
