Магомед Бибулатов: «В бою Чимаева со Стриклендом хочу увидеть избиение. Нельзя оставлять слова Шона просто так»

Магомед Бибулатов: в бою Чимаева со Стриклендом хочу увидеть избиение.

Президент лиги ACA Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

«Я рад, что я не на месте Хамзата, потому что очень трудно после таких высказываний… чего только он не говорил там – очень трудно сдерживаться. Я с Хамзатом несколько дней назад переписывался и сказал: «Только до боя, на пресс-конференции, ничего не сделай – не ударь или избей… Что-то такое не сделай, потому я очень хочу увидеть этот поединок».

Он смеется: «Постараюсь сдерживать себя». Я, на самом деле, больше пресс-конференцию жду, чем сам бой. Слова Стрикленда? Не знаю, как это можно мимо пропустить. Но Хамзат с каждым боем растет, он изменился, не такой резкий в высказываниях, как раньше, сдержанный.

Думаю, он постарается не ударить, не сорвать этот бой. Что после этого будет – интересно, потому что такие слова просто так не оставляют. Что хочу увидеть в этом бою? Избиение. Не просто доминирование, а избиение. Другими словами сказал бы, но не могу», – заявил Бибулатов.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Шон Стрикленд: «Каждый жаждет поединок настоящего американца с этим маленьким чеченцем на американской земле»

Стрикленд в соцсетях: «Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет». Чимаев ответил: «Скоро увидимся, парень»